Porto Empedocle la mozione di sfiducia al sindaco approda in consiglio
A Porto Empedocle, la mozione di sfiducia al sindaco viene ufficialmente presentata in consiglio comunale. Dopo settimane di discussioni e tensioni politiche, l’opposizione ha formalizzato il documento, sostenuta dal numero di firme necessario, per chiedere la caduta dell’attuale amministrazione. La discussione in aula rappresenta un passaggio importante nel contesto politico locale.
A Porto Empedocle la mozione di sfiducia al sindaco arriva ufficialmente in consiglio comunale. Dopo mesi di stallo e tensioni politiche, l’opposizione annuncia di avere raggiunto il numero necessario di firme per portare in aula il documento che chiede la fine dell’attuale amministrazione.“Porto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Alì Terme, mozione di sfiducia al sindaco Micalizzi: il voto in consiglio
Leggi anche: Crisi in consiglio, la maggioranza minaccia sfiducia al sindaco: "Azzeri le decisioni assunte"
Cinque consiglieri depositano mozione di sfiducia al sindaco Martello, con 6 approda in Consiglio.
Porto Empedocle, la mozione di sfiducia al sindaco approda in consiglio - Gli esponenti dell'opposizione Ersini, Di Francesco, Traina, Nuara e Sanfilippo: "Fallimento amministrativo, ora serve una scelta di responsabilità" ... agrigentonotizie.it
Porto Empedocle, la mozione di sfiducia al Sindaco andrà in Consiglio Comunale - Oltre i Consiglieri comunali di opposizione Ersini, Di Francesco, Traina, Nuara, Sanfilippo ha firmato il consigliere Giuseppe Grassonelli ... grandangoloagrigento.it
Fortitudo Agrigento | Porto Empedocle - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.