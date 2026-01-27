In Porto Empedocle, il consigliere Grassonelli ha firmato la mozione di sfiducia al sindaco Calogero Martello, motivata da responsabilità. Dopo l’atto, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, attendendo il parere delle autorità competenti. La situazione evidenzia tensioni amministrative che richiedono approfondimenti e un confronto tra le parti coinvolte.

“Dopo avere firmato la mozione di sfiducia al sindaco Calogero Martello, subito dopo l’Epifania, non ho rilasciato dichiarazioni perché ho ritenuto opportuno attendere il parere dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica”. Inizia così la lunga nota con cui il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Grassonelli spiega la decisione che ha scosso gli equilibri politici a Porto Empedocle. “La mia firma – scrive – ha provocato un vespaio di opinioni contrastanti, sia per la valenza politica, essendo io un consigliere di maggioranza, sia per la sua efficacia normativa. Il parere è arrivato, ma non è vincolante: sarà il presidente del consiglio a decidere se portare o meno la mozione in aula”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Porto Empedocle

A Porto Empedocle, la mozione di sfiducia al sindaco viene ufficialmente presentata in consiglio comunale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Porto Empedocle

Argomenti discussi: Porto Empedocle, il consigliere Grassonelli: Ho firmato la mozione di sfiducia al sindaco per responsabilità; Servono 7 firme invece di 6, salta (per ora) la mozione di sfiducia al sindaco Martello.

Porto Empedocle, il consigliere Grassonelli: Ho firmato la mozione di sfiducia al sindaco per responsabilitàDopo avere firmato la mozione di sfiducia al sindaco Calogero Martello, subito dopo l’Epifania, non ho rilasciato dichiarazioni perché ho ritenuto opportuno attendere il parere dell’assessorato delle ... agrigentonotizie.it

Porto Empedocle, il Comitato Mare Nostrum: il pennello a mare per lo sversamento della salamoia fluttua libero sulla superficieIl pennello a mare per lo sversamento della salamoia fluttua libero sulla superficie dello specchio d’acqua antistante il nuovo dissalatore voluto dal Commissario Straordinario Dell’Acqua. Un pericolo ... scrivolibero.it

Agrigento e Porto Empedocle --------- In questi giorni è tornata al centro una riflessione che riguarda il rapporto tra Agrigento e Porto Empedocle. Un tema che può e deve essere letto per quello che è: una prospettiva di speranza, ma anche di verità. In un altr - facebook.com facebook