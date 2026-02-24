Malattie rare Capetta Sobi | Campagna per far conoscere impegno a servizio pazienti

Il nome di Capetta e la sua dichiarazione sono stati motivati dalla crescente necessità di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare, che spesso restano invisibili per il pubblico. La campagna mira a evidenziare l’impegno di Sobi nel supporto ai pazienti, con i professionisti che lavorano quotidianamente per migliorare le loro condizioni di vita. Questa iniziativa si concentra su una comunicazione più diretta e concreta, per coinvolgere un pubblico più ampio.

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - “Sensibilizzare l'opinione pubblica al mondo delle malattie rare con l'intento di farle conoscere sempre di più e, dall'altro, mostrare l'impegno di Sobi in questo ambito”, dove ci sono professionisti che “ogni giorno fanno il possibile affinché la vita delle persone con malattia rara possa essere alleviata dalla condizione che vivono ogni giorno”. Lo ha detto Fabrizio Capetta, Vp e General Manager Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, intervenendo all'apertura, a Milano, dell'installazione dedicata alla campagna istituzionale ‘Rare Means Care' avviata lo scorso dicembre e promossa da Sobi Italia (Swedish Orphan Biovitrum AB). 🔗 Leggi su Iltempo.it

