Confesercenti Pasquale Ambrogetti confermato presidente della sede di Bagno di Romagna

Durante l’assemblea elettiva della sede di Confesercenti Alto Savio, si è deciso di confermare alla guida Pasquale Ambrogetti, ristoratore locale, come presidente di sede. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione, che hanno approvato all’unanimità la sua conferma per il prossimo mandato. La riunione si è svolta nella sede di Bagno di Romagna.

Nel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi legati all’economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, ristorazione, pubblici esercizi e commercio Si è tenuta l’assemblea elettiva della sede Confesercenti Alto Savio, nel corso della quale Pasquale Ambrogetti, ristoratore, è stato confermato presidente di sede. All’incontro hanno partecipato anche il presidente cesenate Cesare Soldati e il direttore Graziano Gozi. L’assemblea ha inoltre nominato il consiglio direttivo. Ne fanno parte: Silvia Bragagni (ristorante e albergo), Simone Andrucci (commerciante), Paolo Sampaoli (pubblico esercizio), Claudia Bartolini (commerciante), Leonardo Locatelli (alimentarista), Ivan Ambrogetti (ristoratore), Emiliano Matias Ledesma (pubblico esercizio). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

