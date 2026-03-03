Protezione civile nuovo direttivo Querzoli confermato presidente
L’associazione Protezione civile di Vigarano Mainarda ha annunciato la composizione del nuovo consiglio direttivo durante una riunione al Centro operativo comunale. Alla presenza del sindaco, è stato confermato alla guida dell’organizzazione il presidente uscente, che continuerà a coordinare le attività. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e delle autorità comunali, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le parti.
La conoscenza e la collaborazione per vivere in sicurezza. L’Associazione Protezione civile di Vigarano Mainarda ha un nuovo consiglio direttivo che si è presentato l’altra mattina al Centro operativo comunale, al sindaco Davide Bergamini. Alla presidenza è stato confermato per un altro triennio Luciano Querzoli, il vicepresidente è Luca Giacomini, completano il direttivo Claudio Rivaroli, Gabriele Zenzeri e Gilberta Grassilli. "E’ stata una mattinata di confronto e progettazione – sottolinea il sindaco – i nostri volontari confermano il loro impegno sul territorio e la disponibilità a collaborare con i cittadini per garantire una capacità di intervento, in caso di situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
