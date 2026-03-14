Confesercenti Fidenza Alessandro Broggi confermato presidente

Il nuovo Consiglio direttivo di Confesercenti Fidenza si è insediato ufficialmente, con l’assemblea degli associati che ha scelto all’unanimità Alessandro Broggi come presidente. La nomina segna l’inizio del mandato 2026-2030, con l’obiettivo di mantenere e rafforzare il ruolo del commercio nel territorio. La nomina è stata accolta con soddisfazione tra i membri dell’associazione.

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio direttivo di Confesercenti Fidenza. L’assemblea degli associati ha eletto all’unanimità Alessandro Broggi alla presidenza, aprendo così il nuovo mandato 2026-2030 all’insegna della continuità e del rafforzamento del ruolo del commercio nel tessuto economico e sociale della città. Nel suo intervento, Broggi ha ringraziato gli associati per la fiducia e ha ripercorso i risultati raggiunti negli ultimi anni, sottolineando come Confesercenti abbia contribuito a rafforzare l’attrattività di Fidenza attraverso eventi e iniziative capaci di coinvolgere la comunità e richiamare visitatori. «In questi anni abbiamo lavorato per rendere Fidenza un punto di riferimento non solo commerciale, ma anche sociale e culturale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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