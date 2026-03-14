Conferenza stampa Zappacosta post Inter Atalanta | Abbiamo reagito dopo la sconfitta col Bayern Monaco Al di là di questo…

Dopo il pareggio contro l’Inter, il giocatore dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa sottolineando che la squadra ha reagito alla sconfitta contro il Bayern Monaco. Ha commentato l’andamento della partita e l’impegno mostrato dai suoi compagni, senza entrare in dettagli sulle cause delle difficoltà recenti. La sua analisi si è concentrata sull’atteggiamento della squadra e sui risultati ottenuti in campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Zappacosta post Inter Atalanta: le parole del giocatore dei bergamaschi dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Davide Zappacosta al termine di Inter Atalanta. Conferenza stampa Zappacosta post Inter Atalanta, le parole del giocatore. SUL PAREGGIO E SUL SUO MOMENTO DI FORMA – «Sono in un buon momento, cerco sempre di dare il massimo. Al di là di questo sono aiutato da un gruppo eccezionale, danno tutti il massimo. Mi piace parlare del gruppo, che ha reagito dopo una brutta sconfitta in Champions. Eravamo molto amareggiati ma abbiamo trasformato la delusione in energia positiva, abbiamo fatto un’ottima partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Zappacosta post Inter Atalanta: «Abbiamo reagito dopo la sconfitta col Bayern Monaco. Al di là di questo…» Articoli correlati Conferenza stampa Chivu post Inter Bodo Glimt: «Abbiamo reagito ad ogni sconfitta, oggi c’è da ammettere una cosa»Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: «Abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra! Al ritorno col Bodo…»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: le parole del difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in... Tutto quello che riguarda Inter Atalanta Argomenti discussi: Atalanta, infortunati verso il Bayern: Palladino frena. Zappacosta: Contento per la squadra, è la strada giusta. Rispetto al Bayern…Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Atalanta, Davide Zappacosta ha commentato così quanto accaduto a San Siro ... msn.com Atalanta, Zappcaosta: Abbiamo fatto un'ottima partita, sono in un buon momentoL'Atalanta strappa il pareggio a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto l'esterno della Dea Davide Zappacosta. Come stai vivendo. tuttomercatoweb.com