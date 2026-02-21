Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter | Abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra! Al ritorno col Bodo…
Akanji ha commentato la vittoria contro il Lecce, spiegando che l’impegno europeo ha pesato sulla squadra. Il difensore nerazzurro ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, i giocatori abbiano dimostrato carattere e spirito di gruppo. Ha aggiunto che ora si concentra sulla prossima sfida contro il Bodo, che si avvicina. La squadra lavora per migliorare le prestazioni e prepararsi al meglio per le prossime partite.
Inter News 24 Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: le parole del difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in campionato. La conferenza stampa di Manuel Akanji al termine di Lecce Inter. LE DIFFICOLTA’ DEL PRIMO TEMPO – « Eravamo un po’ stanchi, abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra con una bella prestazione ». FISCHI A BASTONI? – « Ho fiducia in lui, oggi lo ha dimostrato con una bella prova. Contro la Juventus ha fatto ciò che reputava giusto in quel momento. Cose così possono capitare, oggi però sul campo ha giocato un’ottima partita è stato importante per noi ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Mourinho post Juve Benfica: «Abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare gol. Esco da qui con grande orgoglio. Juventus? I più forti al mondo sono così»Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.
Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che la squadra è soddisfatta del risultato, ma sa di dover migliorare prima del ritorno.
Di Francesco in conferenza stampa post Inter-Lecce 1-0: Abbiam rischiato anche di vincerla !
Argomenti discussi: Chivu: Ci prendiamo quello che meritiamo; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Sassuolo, tra poco la conferenza stampa post-partita di Grosso.
Akanji in conferenza: Bastoni? Ho fiducia in lui, cose che possono capitare. Con il Bodo…Nerazzurri che passano al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Mkhitaryan e Akanji ... msn.com
Inter, Akanji: Il gol è importante ma è più importante la vittoria e il clean sheetAl termine di Sassuolo-Inter, Manuel Akanji è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match odierno. Ecco le parole del calciatore nerazzurro. tuttomercatoweb.com
Serie A, Cagliari-Lazio: i biancocelesti cercano la risalita Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/ - facebook.com facebook
I numeri di Lecce-Inter x.com