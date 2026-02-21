Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter | Abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra! Al ritorno col Bodo…

Akanji ha commentato la vittoria contro il Lecce, spiegando che l’impegno europeo ha pesato sulla squadra. Il difensore nerazzurro ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, i giocatori abbiano dimostrato carattere e spirito di gruppo. Ha aggiunto che ora si concentra sulla prossima sfida contro il Bodo, che si avvicina. La squadra lavora per migliorare le prestazioni e prepararsi al meglio per le prossime partite.

Inter News 24 Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: le parole del difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in campionato. La conferenza stampa di Manuel Akanji al termine di Lecce Inter. LE DIFFICOLTA’ DEL PRIMO TEMPO – « Eravamo un po’ stanchi, abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra con una bella prestazione ». FISCHI A BASTONI? – « Ho fiducia in lui, oggi lo ha dimostrato con una bella prova. Contro la Juventus ha fatto ciò che reputava giusto in quel momento. Cose così possono capitare, oggi però sul campo ha giocato un’ottima partita è stato importante per noi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

