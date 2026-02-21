Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter | Abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra! Al ritorno col Bodo…

Akanji ha commentato la vittoria contro il Lecce, spiegando che l’impegno europeo ha pesato sulla squadra. Il difensore nerazzurro ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, i giocatori abbiano dimostrato carattere e spirito di gruppo. Ha aggiunto che ora si concentra sulla prossima sfida contro il Bodo, che si avvicina. La squadra lavora per migliorare le prestazioni e prepararsi al meglio per le prossime partite.

Inter News 24 Conferenza stampa Akanji post Lecce Inter: le parole del difensore dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in campionato. La conferenza stampa di Manuel Akanji al termine di Lecce Inter. LE DIFFICOLTA’ DEL PRIMO TEMPO – « Eravamo un po’ stanchi, abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra con una bella prestazione ». FISCHI A BASTONI? – « Ho fiducia in lui, oggi lo ha dimostrato con una bella prova. Contro la Juventus ha fatto ciò che reputava giusto in quel momento. Cose così possono capitare, oggi però sul campo ha giocato un’ottima partita è stato importante per noi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Mourinho post Juve Benfica: «Abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare gol. Esco da qui con grande orgoglio. Juventus? I più forti al mondo sono così»Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che la squadra è soddisfatta del risultato, ma sa di dover migliorare prima del ritorno.

Di Francesco in conferenza stampa post Inter-Lecce 1-0: Abbiam rischiato anche di vincerla !

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.