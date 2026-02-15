Cagliari Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce | Mina sta bene ecco chi gioca al posto di Gaetano Sulle simulazioni nel calcio…
Fabio Pisacane ha tenuto una conferenza stampa a Cagliari dopo aver annunciato che Mina sta bene, in vista della partita contro il Lecce. Durante l’incontro, il tecnico ha spiegato chi sostituirà Gaetano in campo e ha parlato delle possibili simulazioni nel calcio, chiarendo la posizione della squadra. La riunione si è svolta nel centro sportivo rossoblù, con alcuni tifosi presenti in attesa della partita di domani.
Cagliari, Pisacane alla vigilia della Fiorentina: «Ecco la verità sulla cessione di Prati. Su Gaetano posso dirvi questo»
In vista della sfida contro la Fiorentina, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha affrontato vari temi in conferenza stampa, tra cui la situazione di Prati e le prospettive della squadra.
Cagliari, come sta Mina? Le ultime sulle condizioni del difensore in vista della sfida contro la Roma
Yerry Mina si trova ancora in dubbio e rischia di saltare la partita contro la Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma-Cagliari, Pisacane: Mina e Borrelli non ci saranno, Dossena può partire titolare; Roma-Cagliari, Pisacane in conferenza stampa; Cagliari, Pisacane: Out Borrelli, Mina ha un problema cronico! Dossena dal 1?? Forse; Verso Roma-Cagliari, Pisacane: Sarà una battaglia, out Mina e Borrelli.
Conferenza stampa Di Francesco: «Conosco bene il Cagliari! Pisacane sta facendo un ottimo lavoro. E sulla partita…»Conferenza stampa Di Francesco: l’allenatore del Lecce interviene per presentare la gara contro il Cagliari Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, interviene in conferenza stampa per presentare il m ... cagliarinews24.com
Cagliari, Pisacane: Mina sarà della partita, Gaetano outMina si è allenato benissimo, sta bene: avevamo bisogno di gestirlo, ma il riposo è allenante. Domani sarà della partita, la sua leadership è importante per noi: lo stiamo supportando per regalargli ... fantacalcio.it
Cagliari contro il Lecce senza Gaetano e Zé Pedro, Pisacane: «Non è un matchpoint salvezza» x.com
Cagliari: Mina verso il recupero per notturna con il Lecce. Ma Pisacane dovrà rinunciare ancora a Deiola e Borrelli #ANSA facebook