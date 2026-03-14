Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, che si giocherà nella 29ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro, l’allenatore ha affermato di non pensare alla pressione e ha sottolineato l’importanza di dimostrare orgoglio in campo. La partita è prevista per la prossima giornata e si svolgerà presso lo stadio di Pisa.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Hiljemark alla vigilia di Pisa Cagliari: «Non penso alla pressione. Dobbiamo dimostrare orgoglio in campo»

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