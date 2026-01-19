Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal | Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così Vogliamo finire tra le prime 8 ecco cosa servirà domani

In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, Chivu ha presentato la partita nella conferenza stampa pre-gara. Il tecnico nerazzurro ha affrontato diversi temi, tra cui il paragone tra Totti e Lautaro, e ha illustrato gli obiettivi della squadra, puntando a conquistare un posto tra le prime otto. Ecco le principali dichiarazioni di Chivu alla vigilia del match.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Arsenal, match valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Manuel Akanji). La conferenza avrà inizio alle ore 14.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. L'ARSENAL L'AVVERSARIO PIU' COMPLICATO IN CHAMPIONS AL MOMENTO? SIMILITUDINI COL GRUPPO DEL 2010 – « Non credo sia giusto fare paragoni in epoche diverse, con calci diversi.

Martedì 2 aprile, alla vigilia della sfida tra Inter e Bologna, il tecnico Chivu ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi legati alla partita e alla squadra. Ha risposto alle critiche ricevute, rifiutando ogni provocazione delle rivali e condividendo la sua visione sulla gestione dei giocatori come Cancelo. Le dichiarazioni di Chivu offrono uno sguardo chiaro e diretto sulla situazione attuale dell’Inter, in vista del 18° turno di Serie A. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE FCIN1908/ Inter-Arsenal, la conferenza stampa di Chivu alla vigilia - "Lavoriamo da un paio di mesi nel capire l'importanza di una partita, magari qualcuno non ha creduto alle mie parole, ma sono tutte importanti. msn.com

