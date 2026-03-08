Gaia Messerklinger e Flavio Furno sono parte del cast della nuova serie tv “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, e in programma su Sky Italia dal 6 marzo 2026. La serie, in onda su Sky Atlantic, si distingue dai soliti legal drama e vede come protagonista l’attore Luca Argentero. La produzione presenta un approccio diverso rispetto ai format precedenti del genere.

Gaia Messerklinger e Flavio Furno nel cast della nuova serie tv prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic dal titolo “Avvocato Ligas”, e che vede nel ruolo del protagonista l’attore Luca Argentero. Nel cast, oltre a Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Luca Argentero troviamo anche: Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli e Mia Eustacchio. La regia della serie che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris, è affidata a Fabio Paladini, mentre alla scrittura hanno reso parte: Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Avvocato Ligas”, Gaia Messerklinger e Flavio Furno: «Una serie diversa dai soliti legal drama» – Intervista

Leggi anche: «Avvocato Ligas», il legal drama di Sky con Luca Argentero

Leggi anche: "Avvocato Ligas", su Sky il primo legal drama con Luca Argentero (e vi sorprenderà)

Approfondimenti e contenuti su Avvocato Ligas.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, il cast della serie tv Sky con Luca Argentero. FOTO; Avvocato Ligas – Dal 6 marzo su Sky e Now; Avvocato Ligas, la recensione della serie con Luca Argentero su Sky e NOW; Luca Argentero è l’Avvocato Ligas nel legal drama Sky.

Avvocato Ligas: Su Sky e NOW il legal drama con Luca Argentero che riscrive le regole del genereLuca Argentero interpreta un avvocato brillante, controverso e pronto a difendere i perdenti nella nuova serie Avvocato Ligas, ora disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. comingsoon.it

Luca Argentero è l’Avvocato Ligas: brillante, cinico, autodistruttivo. Praticamente irresistibileMa anche straordinariamente umano. L’attore è protagonista del primo legal drama di Sky nei panni di un antieroe difficile da dimenticare. Una serie che vale davvero la pena vedere, al via con il prim ... msn.com

Negli ultimi anni Luca Argentero ha costruito gran parte della sua popolarità televisiva indossando un camice, diventando uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana. Con Avvocato Ligas, la nuova serie targata Sky Italia, l’attore cambia completamente r - facebook.com facebook

#Televisione. Nuovi protagonisti tra giustizia e indagine nelle serie “Avvocato Ligas”, “Guerrieri” e “Vanina” x.com