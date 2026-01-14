Plastic Free 2026 | premiate Latina San Felice Circeo e Sperlonga

Il riconoscimento Plastic Free 2026 premia i Comuni italiani che si sono distinti nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nella promozione di pratiche sostenibili. Quest’anno, sono 141 le amministrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento, tra cui Latina, San Felice Circeo e Sperlonga, per il loro impegno nella tutela ambientale e nella gestione responsabile del territorio.

Roma, 14 gennaio 2026 – Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell'associazione Plastic Free Onlus per ottenere il prestigioso riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all'abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Comuni Plastic Free è cresciuto di anno in anno per partecipazione e rilevanza, coinvolgendo sempre più enti locali in percorsi strutturati di miglioramento ambientale. L'annuncio è stato dato a Montecitorio, nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell'On.

Castelsardo è Comune Plastic Free, nel 2026 con "due tartarughe" - Castelsardo si riconferma, anche per il 2026, “Comune Plastic Free”, per la prima volta con il riconoscimento di due tartarughe. msn.com

Cuneo entra nella rete dei Comuni Plastic Free 2026 - Riconoscimento ufficiale il 14 marzo a Roma per le amministrazioni più virtuose d'Italia ... targatocn.it

Il 14 gennaio alle 11:30 la conferenza stampa di presentazione dell’edizione Comuni Plastic Free 2026, promossa da Plastic Free Onlus #Melissa #Attualita facebook

Presentazione dei Comuni Plastic Free 2026 ift.tt/HOKl1R9 #evento #takethedate x.com

