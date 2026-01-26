Presidio della stradale i sindaci della Costiera scrivono al Prefetto

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno inviato una lettera al Prefetto per proporre un presidio stagionale della Polizia Stradale, attivo per sei mesi all’anno. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e prevenire le violazioni del Codice della Strada, garantendo un miglior controllo del territorio e una maggiore tutela per residenti e visitatori durante i periodi di maggiore afflusso.

Sullo sfondo c'è la pressione antropica e veicolare di eccezionale portata subita in particolar modo nel periodo compreso tra aprile e ottobre Un presidio stagionale di Polizia Stradale attivo sei mesi l'anno per garantire in Costiera Amalfitana sicurezza e deterrenza contro le violazioni al Codice della strada. Lo chiedono i Sindaci della Costa d'Amalfi al Prefetto, Francesco Esposito, e al Questore, Giancarlo Conticchio. Sullo sfondo c'è la pressione antropica e veicolare di eccezionale portata subita in particolar modo nel periodo compreso tra aprile e ottobre. E per accelerare il processo che potrebbe portare all'accoglimento della richiesta, la Conferenza dei Sindaci, presieduta dal primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica, individua anche i locali, immediatamente funzionali allo scopo, dislocati nel territorio comunale di Maiori, che ha offerto la propria disponibilità ad ospitare il presidio di Polizia Stradale.

