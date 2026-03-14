Nel commissariato delle Groane, le forze dell'ordine segnalano un aumento di attività criminali che coinvolgono spacciatori, mafiosi e ladri. La zona copre quasi 405 chilometri e conta circa 900mila abitanti. Le autorità chiedono un incremento dei controlli per far fronte alle problematiche legate alla sicurezza pubblica. La situazione viene monitorata costantemente per garantire la sicurezza dei cittadini.

Una provincia che conta quasi 900mila abitanti i soli 405 chilometri, con una densità tra le più alte d’Italia: seconda solo a Napoli, più alta persino di Milano e non un numero di furti ogni 10mila abitanti (45) da terzo posto assoluto: "un territorio strategico che richiede presidi di sicurezza adeguati". Arriva da qui la richiesta, corroborata da un approfondito studio oltre che dall’esperienza diretta di chi lavora giorno e notte sulla strada, presentata ieri mattina dalla segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia. Istituire un commissariato della polizia di Stato alle Groane. La Questura di Monza e Brianza, istituita nel 2019, da sola non basta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commissariato Groane. Spacciatori, mafiosi, ladri: "Servono più controlli"

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