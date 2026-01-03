La questione sicurezza | Servono più agenti al commissariato

La sicurezza nel territorio di Montevarchi richiede un intervento concreto, in particolare attraverso un aumento delle risorse umane al commissariato di Polizia. Potenziare le forze dell’ordine è fondamentale per garantire un presidio più efficace e una maggiore tutela dei cittadini. La richiesta di un rafforzamento del personale mira a migliorare la qualità dei servizi di sicurezza e a rispondere adeguatamente alle esigenze della comunità locale.

Un rafforzamento concreto del numero delle forze dell’ordine, con particolare attenzione al commissariato di Polizia di Montevarchi. È questa una delle principali aspettative della Conferenza dei sindaci del Valdarno in materia di sicurezza per il 2026. A fare il punto è stata la presidente dell’organismo sovracomunale, Valentina Vadi, che ha richiamato quanto emerso nell’ultimo tavolo sulla sicurezza svoltosi in Prefettura lo scorso novembre. "Mi aspetto un incremento degli agenti – ha spiegato Vadi –. Ricordiamo che il Commissariato di viale Diaz è quello che, nell’ultima tornata di assegnazioni, ha ricevuto meno risorse umane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

