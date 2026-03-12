Ladri e liti con i coltelli Nella zona di piazza Redi è di nuovo allarme rosso | Servono più controlli

Nella zona di piazza Redi, si registrano ripetuti episodi di furto e incidenti con coltelli, con residenti e commercianti che chiedono maggiori controlli. L’ultimo episodio ha coinvolto un tentato furto ai danni di un barbiere, situato in quella zona, alimentando preoccupazioni e richieste di intervento immediato. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Il tentato furto ai danni di Pippo il barbiere con il negozio in Piazza Redi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tanto che i consiglieri del quartiere di Muraglia non hanno dubbi su quale sia la priorità da portare all'attenzione del sindaco Andrea Biancani: a lui chiedono di potenziare i controlli e di prevedere un circuito di videosorveglianza, almeno nella zone più "a rischio". Dai racconti di testimoni diretti e da un video che rimbalza di telefonino in telefonino tra i residenti di piazza Redi, via Barilari e aree limitrofe cosa è emerso? "Venerdì scorso, passate le 22 – testimoniano due consiglieri della lista Ascoltiamo...

