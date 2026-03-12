Commercio l’allarme di Confcommercio | 156mila negozi scomparsi dal 2012

Dal 2012 al 2025, in Italia, sono scomparsi circa 156.000 negozi nel settore del commercio al dettaglio e ambulante, tra cui edicole, negozi di abbigliamento, librerie e ferramenta. Questa perdita rappresenta oltre un quarto dei punti vendita presenti nel paese in quegli anni, con molte serrande abbassate e attività commerciali che hanno chiuso definitivamente.

Roma, 12 mar. (askanews) – Sempre meno edicole, negozi di abbigliamento, librerie e ferramenta. Sempre più serrande abbassate nelle città italiane: tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale. Crescono solo le imprese del comparto alloggio e ristorazione (+19mila) e aumenta il numero di locali commerciali sfitti. Il fenomeno della desertificazione commerciale, dunque, accelera, a un tasso medio annuo del 3,1% nel 2025 contro il 2,2% osservato nelle precedenti analisi. Il rischio è che da qui al 2035 avremo città meno illuminate, alcuni quartieri-dormitorio, popolazione anziana con difficoltà a fare la spesa e anche un maggior degrado delle città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Serrande abbassate e centri svuotati: secondo Confcommercio dal 2012 a oggi sono spariti oltre 156mila negozi in ItaliaDa anni c’è un rumore che si sente sempre meno nelle città italiane: quello delle saracinesche dei negozi che si alzano la mattina presto.

Confcommercio, allarme bollette: per negozi e ristoranti 2.000 euro al meseRispetto al 2019, ultimo anno considerato “normale” prima della pandemia e degli shock energetici legati alla guerra tra Russia e Ucraina, nel 2025...

Una selezione di notizie su Commercio l'allarme di Confcommercio...

Temi più discussi: Commercio di vicinato, allarme desertificazione ad Alessandria; Commercio abusivo di mimose: allarme dei fioristi per la Festa della Donna; L’allarme di Confesercenti: Inflazione in risalita, rischio frenata per commercio e turismo; Cantieri e disagi, la Cisl lancia l’allarme sul commercio a Matera.

Commercio, l'allarme di Confcommercio: 156mila negozi scomparsi dal 2012Roma, 12 mar. (askanews) - Sempre meno edicole, negozi di abbigliamento, librerie e ferramenta. Sempre più serrande abbassate nelle città ... notizie.tiscali.it

Asti, l'allarme Confcommercio: Nei prossimi dieci anni chiuderà un quarto dei negoziIl direttore Claudio Bruno lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede una riflessione approfondita sul Piano della Mobilità Sostenibile e sull'eventuale ampliamento della ZTL ... lavocediasti.it

Trump ha minacciato di tagliare il commercio con la Spagna. Di nuovo. Il motivo Il fatto che, nonostante le intimidazioni, “la Spagna continua a non cooperare”. E ancora: “Sono stati molto cattivi. Molto cattivi. Per niente buoni. Potremmo tagliare il commercio”, facebook

Hai una controversia Rivolgiti alla Camera di commercio. Ecco le informazioni sulla #mediazione finalizzata alla #conciliazione delle controversie civili e commerciali rivlig.camcom.gov.it/mediazione-arb… x.com