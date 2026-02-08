Sedici spaccate in due mesi 11 negli ultimi 30 giorni nel centro storico

Parma sta vivendo un’impennata di spaccate: sedici in due mesi, con undici solo negli ultimi trenta giorni. La polizia tenta di arginare il fenomeno, ma ancora nessuna soluzione definitiva. I residenti sono preoccupati e chiedono interventi concreti per fermare questa escalation.

Parma nel Mirino: Crescita delle Spaccate e la Ricerca di una Strategia di Sicurezza Urbana Duratura. Il centro storico di Parma è sotto pressione. Sedici spaccate in due mesi, undici delle quali concentrate nell’ultimo trentennio, hanno scosso la comunità e sollevato un’ondata di preoccupazione tra commercianti, residenti e operatori economici. La situazione, definita “evidente criticità” dal gruppo consiliare Vignali, richiede, a loro avviso, risposte concrete e strutturate che vadano oltre le semplici rassicurazioni. L’allarme è stato lanciato in serata, con una nota che richiama l’urgenza di un intervento mirato e potenziato delle forze dell’ordine, in particolare nelle ore notturne, quando il fenomeno sembra raggiungere il suo picco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Parma Centro

In due mesi, nel centro storico, sono state registrate sedici spaccate.

