Commando assalta e rapina una gioielleria | colpo da 200mila euro sfuma grazie a un vigile del fuoco

Questa mattina una banda ha assaltato una gioielleria, portando via gioielli per circa 200mila euro. Mentre erano in fuga, un vigile del fuoco in servizio vicino ha notato la scena e ha chiamato subito la polizia. Grazie alla sua prontezza, i ladri sono stati intercettati e il colpo è stato sventato sul nascere. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti senza parole.

Il colpo era andato a segno: erano riusciti a mettere le mani su gioielli (un bottino da circa 200mila euro) e stavano scappando. Ma non avevano calcolato la presenza di uno zelante vigile del fuoco (fuori servizio) che ha bloccato un membro della "batteria".Risultato? Colpo fallito e manette per.

