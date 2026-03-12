Un recente studio giapponese ha analizzato il modo in cui i gatti riescono ad atterrare sempre sulle zampe. La ricerca si è concentrata sulla conformazione della spina dorsale di questi animali, evidenziando come questa caratteristica influenzi la loro capacità di stabilizzare il corpo durante la caduta. I risultati mostrano che la struttura scheletrica gioca un ruolo fondamentale nel loro equilibrio e nelle capacità di atterraggio.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Yamaguchi in Giappone ha individuato una possibile soluzione a un quesito che gli scienziati si ponevano da almeno un secolo: come fanno i gatti a cadere sempre in piedi? La capacità felina di girarsi in volo e atterrare sulle zampe è nota come “raddrizzamento in aria”, ma finora non era chiaro come funzionasse anatomicamente questa rotazione. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Anatomical Record, ha scoperto attraverso una serie di esperimenti che un ruolo importante è svolto dalla colonna vertebrale durante la torsione del corpo. Il ricercatore che ha diretto lo studio, Yasuo Higurashi, ha... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampe

Articoli correlati

Amore a 4 zampe: iniziativa di solidarietà per cani e gattiSi terrà, in occasione della festività di Sant'Antonio Abate, la benedizione degli animali e per tutto il mese di Gennaio sarà possibile donare...

Nebbia in Puglia, tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi costretti ad atterrare a Roma e NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Sono otto i voli in arrivo a Bari e dirottati in altri aeroporti (Roma, Napoli e Lamezia Terme) a causa della nebbia che...

How Cats Always Land on Their Feet | The Science of the Righting Reflex #scienceforkids

Altri aggiornamenti su Come fanno i gatti ad atterrare sempre...

Temi più discussi: Maestri di caduta, uno studio giapponese descrive nel dettaglio come fanno i gatti ad atterrare (quasi) sempre in modo perfetto; Accolgono due gatti con quella che credono essere la loro mamma, poi una sorpresa cambia tutto; Anche i gatti fanno gli zoomies: cosa sono i FRAP dei mici e cosa significano; Abbiamo scoperto perché i gatti atterrano in modo perfetto: sfidano le leggi della fisica.

Maestri di caduta, uno studio giapponese descrive nel dettaglio come fanno i gatti ad atterrare (quasi) sempre in modo perfettoIl segreto di questa abilità acrobatica è in una parte della colonna vertebrale estremamente flessibile che permette ai gatti di torcersi in aria e atterrare in modo sicuro ... wired.it

Abbiamo scoperto perché i gatti atterrano in modo perfetto: sfidano le leggi della fisicaUn team giapponese svela come i gatti atterrano in piedi. Il segreto risiede nella colonna vertebrale, che sfida le leggi della fisica. tech.everyeye.it

Gli "inquinanti eterni" fanno sempre più paura facebook

Turno nefasto per la Premier League: in 6 fanno 2 punti. Il Tottenham ne ha presi 5, il Chelsea ne ha presi 5, il City ne ha presi 3, il Liverpool ha perso con il Galatasaray. Salvi solo il Newcastle (che però ha giocato bene contro il Barcellona) e l'Arsenal salvato x.com