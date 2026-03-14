L'agente Beppe Riso ha spiegato i dettagli della cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle, parlando degli obiettivi iniziali e delle circostanze che hanno portato alla vendita. Ha anche toccato il caso scommesse e altri aspetti legati al trasferimento, fornendo una panoramica completa sulla trattativa e sui fattori coinvolti.

"L’operazione è nata perché una società come il Newcastle con una disponibilità economica infinita aveva deciso di investire su Sandro. Abbiamo considerato l’idea di far fare al calciatore un campionato di livello superiore". Queste le parole dell'agente Beppe Riso sulla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Nella sua lunghissima intervista a 'Calcio e Finanza' Riso ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero. Ecco l'estratto. Non avete mai avuto sentore del problema scommesse? Riso risponde: "No, quello assolutamente no, anche perché altrimenti saremmo intervenuti. Devo dire che poi il trasferimento si è rivelato anche una scelta vincente da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Come è nata la cessione di Tonali? Parla l’agente: “Ecco quale era l’obiettivo”

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