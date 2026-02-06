Calciomercato Juve LIVE | l’Inter sonda McKennie parla l’agente di Tonali
La Juventus tiene d’occhio le mosse di mercato mentre l’Inter si muove per McKennie. Nel frattempo, l’agente di Tonali conferma che il centrocampista del Brescia è nel mirino di diversi club, tra cui anche le big della serie A. La sessione di calciomercato si accende con incontri e trattative che si fanno sempre più calde.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: l’Inter piomba su McKennie a scadenza. Marotta sonda lo scippo
L’Inter si fa avanti per Weston McKennie, in scadenza con la Juventus.
Calciomercato Inter LIVE: conferme su Vicario, occhio al futuro di Frattesi! Parla l’agente di Acerbi e de Vrij
