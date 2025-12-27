Tonali alla Juve | c’è un solo modo perché il giocatore possa trasferirsi a Torino in estate Ecco quale

27 dic 2025

sarebbe l’unico scenario. Il calciomercato della  Juventus  in vista della prossima stagione ha un obiettivo dichiarato che accende le fantasie dei tifosi:  Sandro Tonali. Il centrocampista bresciano, colonna del  Newcastle  e punto fermo della Nazionale azzurra, rappresenta il grande sogno della dirigenza bianconera, che vede in lui il profilo ideale per elevare la qualità della mediana sotto la guida di  Luciano Spalletti. Gli ostacoli della trattativa. Nonostante l’interesse sia concreto, l’operazione si preannuncia estremamente complessa, quasi proibitiva, per diversi ordini di motivi: La volontà del giocatore: Secondo quanto riportato dal “QS”, affinché il trasferimento possa concretizzarsi, dovrebbe essere lo stesso Tonali a compiere il primo passo chiedendo ufficialmente la cessione ai  Magpies. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

