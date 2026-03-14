Colpo della banda dell' escavatore portata via la cassa di un bancomat a Zafferana Etnea

Stanotte a Zafferana Etnea, un gruppo di ladri ha utilizzato un escavatore per demolire una parete e staccare il bancomat dalla sua sede in via Garibaldi 272. I malviventi hanno portato via la cassa contenente denaro dalla filiale della Banca popolare di Sicilia intorno alle 4,30. L’intervento ha causato danni alla struttura, ma nessuno è rimasto ferito.

I ladri hanno demolito la parete e divelto il sostegno metallico a cui era ancorato il distributore di banconote della Banca popolare di Sicilia Assalto al bancomat stanotte a Zafferana etnea. Intorno alle 4,3o dei ladri hanno demolito con un escavatore una parete e divelto il sostegno metallico a cui era ancorato il distributore di banconote della Banca popolare di Sicilia, in via Garibaldi 272. Durante le operazioni i malviventi avrebbero bloccato le vie adiacenti con delle automobili. Dopo il furto sono poi fuggiti a bordo di un mezzo parcheggiato nelle vicinanze della banca assaltata. Indagini in corso CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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