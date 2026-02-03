Ladri di pin alla cassa del supermercato | incastrata alla Baraccola la banda dei bancomat

Tre giovani romeni sono stati arrestati nel parcheggio di un centro commerciale in zona Baraccola ad Ancona. I ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, avevano appena tentato di mettere a segno un furto con l’auto, ma sono stati bloccati dagli agenti che, grazie a una pronta attività di indagine, sono riusciti a fermarli prima che scappassero. Ora sono accusati di furto aggravato e uso indebito di carte di credito.

Ancona, 3 febbraio 2026 - Il colpo sembrava perfetto, pianificato con la precisione di chi ha trasformato il furto in una vera e propria attività professionale, ma la corsa di tre ventenni di origini romene, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, si è fermata sabato scorso nel parcheggio di un centro commerciale in zona Baraccola ad Ancona quando grazie alla tempestività delle Volanti e alla successiva attività investigativa i tre sono finiti in manette con le pesanti accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Tutto ha avuto inizio intorno alle 10, quando una donna, dopo aver fatto la spesa, è stata avvicinata nel parcheggio con una tecnica ormai classica del raggiro: mentre la vittima riponeva la borsa sul sedile dell'auto un giovane le si è avvicinato con estrema gentilezza chiedendo informazioni stradali e distraendola con l'ausilio di una cartina geografica mentre in quegli istanti di disattenzione un secondo complice apriva furtivamente la portiera dal lato passeggero sottraendo il portafoglio contenente 500 euro e vari documenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri di pin alla cassa del supermercato: incastrata alla Baraccola la banda dei bancomat Approfondimenti su Baraccola Ancona Assalto ed esplosione al bancomat di Poirino: nuovo colpo dei ladri alla banca rapinata dalla banda dei nonni Nella notte del 7 gennaio, una banda di ladri ha preso di mira la filiale Unicredit di Poirino, in piazza Italia, causando l'esplosione del bancomat. Assalto fallito al bancomat UniCredit: ladri in fuga, caccia alla banda Nella notte a Scafati, un tentativo di furto al bancomat presso la filiale UniCredit di via Martiri d’Ungheria si è concluso con il fallimento dei malviventi, che sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Baraccola Ancona Argomenti discussi: Il territorio e la sicurezza: I ladri rubano la borsa mentre sistema la spesa; I nuovi strumenti di sicurezza di Android rendono più difficile l’accesso ai ladri nel tuo telefono; Google potenzia la suite Protezione dai furti di Android con alcune novità; Borseggiatori 2.0 a Napoli, un Pos nascosto in tasca per rubare soldi dal conto corrente sfiorando i bancomat che la gente ha in tasca. Ladri di pin alla cassa del supermercato: incastrata alla Baraccola la banda dei bancomatLa polizia di Stato ha tratto in arresto tre ventenni di origini romene, già noti alle forze dell’ordine. Diversi i colpi messia segno anche fuori regione ... ilrestodelcarlino.it Ladri in azione, raffica di colpi a CapodannoLadri la notte di Capodanno tre furti in altrettante abitazioni, ma l’ultimo colpo è del 1 gennaio. A colpire potrebbe essere stata la stessa banda di malviventi che, in tutti i casi si è introdotta ... ilrestodelcarlino.it Ladri nella farmacia di via Corridoni a Bergamo: rubati mille euro, una cassa abbandonata per strada - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.