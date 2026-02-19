Zafferana Etnea individuato pirata della strada | denunciati un minorenne e la madre

A Zafferana Etnea, un minorenne e sua madre sono stati denunciati dopo aver investito una donna in via Garibaldi e aver poi fuggito senza prestare soccorso. La vettura coinvolta è stata riconosciuta grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno avviato le indagini, che hanno portato all’identificazione del conducente. La donna investita si trova in ospedale, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Investita una donna in via Garibaldi, poi la fuga senza soccorso. A Zafferana Etnea, nel Catanese, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno individuato e denunciato il presunto responsabile di un grave episodio di omissione di soccorso. Si tratta di un minorenne del posto, accusato di essere fuggito dopo aver investito una donna, e della madre 49enne, chiamata a rispondere di ulteriori reati connessi al mezzo utilizzato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe travolto una donna mentre attraversava la strada in via Garibaldi, per poi allontanarsi rapidamente senza fermarsi ad assisterla.