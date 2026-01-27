Ladri nella notte tra Vasto e San Salvo presi di mira distributore di carburanti e bar tabacchi

In un contesto di crescente preoccupazione, recenti furti notturni tra Vasto e San Salvo hanno coinvolto un distributore di carburanti e un bar tabacchi. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili, ritenuti probabilmente legati agli stessi autori di altri colpi nella zona. La situazione evidenzia la necessità di ulteriori misure di sicurezza per prevenire simili episodi.

Assalti notturni tra Vasto e San Salvo dove i carabinieri indagano su alcuni colpi commessi probabilmente dalla stessa banda.Il primo a essere preso di mira è stato il distributore Esso, lungo la circonvallazione Histoniense dove è stato denunciato un furto con spaccata. I ladri si sarebbero.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Vasto San Salvo Noto bar preso di mira dai ladri: assalto nella notte, bottino da migliaia di euro Nella notte, il Bar Cavone di Casalnuovo è stato oggetto di un furto, con un bottino di diverse migliaia di euro. Asti, paesini presi di mira dai ladri La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vasto San Salvo Argomenti discussi: VENEZIA | LADRI NEL NEGOZIO BENETTON A RIALTO: SCIENTIFICA AL LAVORO; Un altro furto alla scuola Pascucci . Il secondo nel giro di pochi giorni; Auto cannibalizzate, il comune brianzolo preso di mira dai ladri di pezzi d'auto; Desio, ladri di rame rubano grondaie dai tetti della Basilica e di altre due chiese. Ladri nella notte tra Vasto e San Salvo, presi di mira distributore di carburanti e bar tabacchiAssalti notturni tra Vasto e San Salvo dove i carabinieri indagano su alcuni colpi commessi probabilmente dalla stessa banda. chietitoday.it Colpo in un supermercato a Raffadali, ladri portano via soldi e merceIgnoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’Ard Discount, nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver forzato uno degli ingressi ... grandangoloagrigento.it Sorrisi in gioco: a San Salvo lo sport incontra l’odontoiatria (e non solo) Cittadini, odontoiatri, logopedisti e nutrizionisti a confronto su prevenzione e salute degli atleti Sabato 31 gennaio 2026, ore 9.00 Approfondisci qui https://www.asl2abruzzo.it/sorri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.