Al Mercato Centrale di Firenze si festeggia il St Patrick' s Day con musica tipica e una selezione speciale di birre

Il Mercato Centrale di Firenze celebra il St Patrick's Day con una serata dedicata alla musica tradizionale e a una selezione di birre artigianali. Martedì 17 marzo, l'evento prevede l'esibizione di Martina Magionami, che proporrà brani tipici irlandesi, mentre i visitatori potranno scegliere tra diverse birre per brindare a San Patrizio. L'area si presenta decorata con decorazioni verdi in occasione della ricorrenza.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Martedì 17 marzo (St Patrick's Day) il Mercato Centrale si veste di verde con l'accompagnamento musicale di Martina Magionami e la selezione di birre per brindare a San Patrizio. L'evento vi aspetta in birreria al primo piano dalle 18:30 alle 20:00. Prova le birre speciali a tema: la birra verde del Birrificio WAR FRANCO e le birre irlandesi del Birrificio GALWAY BAY, WHITE HAG e Murphy’s Irish Stout. E dalle 18:30 l'accompagnamento musicale de La Marti per una birra in compagnia. Al Teatro Boito al via la nuova stagione: in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni, Paolo Hendel e Beatrice Visibelli 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Blatte morte al Mercato Centrale, la replica della società: Ci scusiamo coi clienti; Blatte al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività su 27; Dopo un'ispezione sanitaria al Mercato Centrale di Milano sono stati chiusi temporaneamente 17 ristoranti su 27; Milano, sopralluogo dell'Ats al Mercato Centrale: chiuse 17 attività, in regola solo 4 esercizi. Presenza diffusa di blatte.

Mercato Centrale, nuovo sopralluogo degli ispettori di Ats dopo la sospensione: attesa per la riaperturaEseguite disinfestazioni e grandi pulizie in tutta l'area. Nel blitz di nove giorni fa, su 27 esercizi soltanto 4 erano risultati conformi. Tra le botteghe chiuse Davide Longoni, Joe Bastianich, Agie ... milano.corriere.it

Blitz ispettivo al Mercato Centrale di via Sammartini a Milano. Massiccia presenza di blatte e gravi carenze nella pulizia ordinariaBlitz al Mercato Centrale di Milano: sospese 17 attività su 27 per gravi carenze igieniche e presenza di blatte. Solo 4 locali a norma. ilfattoalimentare.it

"Blatte al Mercato Centrale di Milano Arrivano dalla stazione, ma colpa è anche nostra". La replica di Umberto Montano - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com