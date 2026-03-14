Un collaboratore scolastico nel Catanese è stato arrestato per aver utilizzato l'intelligenza artificiale per fotografare e denudare studentesse di una scuola media senza il loro consenso. Le indagini hanno portato alla scoperta di immagini inappropriate raccolte durante l’orario scolastico, che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato messo in custodia cautelare su ordine delle autorità competenti.

Fotografava, anche a loro insaputa le alunne di una scuola media della provincia di Catania, dove lavora come collaboratore scolastico, e poi modificava le immagini con l’intelligenza artificiale denudandole (depp-nude) e facendole apparire accanto a lui, come se lo scatto fosse stato fatto mentre erano insieme. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 58enne che è stato arrestato dalla polizia postale che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo l'udienza di convalida davanti al gip è stato posto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Collaboratore scolastico fotografava studentesse e le denudava con l'intelligenza artificiale: arrestato nel Catanese

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