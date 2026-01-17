Un uomo di 40 anni, residente a Genova, è stato arrestato dalla polizia postale per il possesso di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato centinaia di file conservati su un computer. La scoperta riguarda immagini di minori, realizzate in passato in spiaggia, che il sospetto aveva archiviato nel suo dispositivo senza autorizzazione.

Un quarantenne è stato arrestato dagli agenti della Polizia postale della Liguria dopo che, all’interno del suo telefono cellulare, sono stati rinvenuti circa 380 file dal contenuto pedopornografico. Le accuse ipotizzate a suo carico sono detenzione di materiale pornografico realizzato con minorenni — reato aggravato dall’ingente quantità del materiale — e pornografia minorile. L’inchiesta, coordinata dalla sostituta procuratrice Valentina Grosso e condotta dagli investigatori guidati dal primo dirigente Alessandro Carmeli, mira ora a stabilire la provenienza delle immagini. Gli inquirenti intendono accertare se gli scatti siano stati realizzati direttamente dall’indagato o se siano stati acquisiti da terzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, fotografava i bambini in spiaggia e poi conservava le immagini nel pc, arrestato per pedopornografia

Leggi anche: Genova, immagini di bambini in spiaggia tra 380 file pedopornografici: arrestato un 40enne

Leggi anche: Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genova, immagini di bambini in spiaggia tra 380 file pedopornografici: arrestato un 40enne - Arrestato a Pra’ un quarantenne: sul suo telefono trovati circa 380 file pedopornografici, anche con bambini ripresi in spiaggia ... fanpage.it