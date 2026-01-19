Mi ha baciata sul collo e ci siamo appartati | collaboratore scolastico accusato di abusi sessuali su otto ragazzine

Un collaboratore scolastico di 28 anni è sotto indagine per presunti abusi sessuali su otto ragazzine minorenni in provincia di Reggio Emilia. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti in ambienti isolati all’interno della scuola. L’indagine è in corso per accertare eventuali responsabilità e tutelare le minori coinvolte.

Abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, adescamenti in luoghi isolati della scuola. Un collaboratore scolastico di 28 anni è indagato per abusi sessuali su otto ragazzine, tutte minori di 14 anni, che frequentano un istituto in provincia di Reggio Emilia.

Julio Iglesias accusato da due ex domestiche per abusi del 2021: “Ci ha usato come schiave sessuali”

Nel 2021, due ex domestiche hanno accusato il cantante Julio Iglesias di aver subito abusi sessuali mentre lavoravano come dipendenti nelle sue ville ai Caraibi. Le accuse, denunciate ufficialmente, sollevano questioni sulla condotta dell’artista e il rispetto dei diritti delle persone impiegate come collaboratrici domestiche. La vicenda è attualmente oggetto di indagini e rappresenta un esempio di come tali accuse possano influenzare la reputazione pubblica di figure pubbliche di rilievo.

Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti, spesso in spazi isolati della scuola, tra cui corridoi e bagni. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e tutela degli studenti all’interno dell’istituto.

