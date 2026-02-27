Addio a bollettini per colf e badanti | cosa cambia per pagamenti e contributi

Dal 2026, i pagamenti e i contributi per colf, badanti e baby sitter si trasformano con la fine dei bollettini cartacei. L'Inps sta portando avanti un percorso di digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere più automatizzato e efficiente l’intero sistema. Questa novità cambierà il modo di gestire gli adempimenti legati al lavoro domestico.

L'era digitale è iniziata anche per colf, badanti e baby sitter. L'Inps prosegue nel suo percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro domestico: nel 2026, per completare il processo di dematerializzazione dei contributi, ci sarà il progressivo superamento dell'invio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Colf e badanti, per i contributi cambia tutto: arriva lo stop ai bollettiniL'Istituto nazionale di previdenza sociale ha comunicato lo stop all'invio dei bollettini cartacei a partire da gennaio 2026 per tutti i datori di...

