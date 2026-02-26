Colf e badanti per i contributi cambia tutto | arriva lo stop ai bollettini

A partire da quest'anno, il sistema di pagamento dei contributi per colf e badanti cambia radicalmente. Le novità riguardano soprattutto l'eliminazione dei tradizionali bollettini postali, sostituiti da modalità diverse di versamento. Questa modifica interessa direttamente chi si occupa di assistenza domestica e richiede di adattarsi alle nuove procedure. Le nuove regole sono state comunicate dall'ente previdenziale competente.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha comunicato lo stop all'invio dei bollettini cartacei a partire da gennaio 2026 per tutti i datori di lavoro domestico under 76 che avevano richiesto in passato la spedizione via posta dei moduli di versamento. L'unica eccezione prevista dal nuovo regolamento, fatta con l'obiettivo di rendere meno traumatico questo processo di digitalizzazione, è concessa, esclusivamente per l'anno in corso, ai datori di lavoro domestico di età pari o superiore a 76 anni, i quali continueranno a ricevere la comunicazione annuale tradizionale. Dal 2027, tuttavia, nessuna proroga neppure per questi ultimi, che dovranno adattarsi alle nuove modalità di pagamento digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Contributi lavoro domestico: dal 2026 stop ai bollettini cartacei per datori di colf e badanti

