In amore ho voltato pagina dopo Bisciglia ho conosciuto Stefano su un campo di padel Volevo cantare Scialpi mi scrisse una canzone | le confessioni di Pamela Camassa

Pamela Camassa ha deciso di voltare pagina. Dopo 17 anni con Filippo Bisciglia, la showgirl ha trovato un nuovo sorriso accanto a Stefano, conosciuto in un campo di padel. A “La volta buona”, ha parlato di come il passato sia ormai alle spalle e di come abbia ritrovato la serenità.

Pamela Camassa volta pagina dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl, ospite del programma "La volta buona", ha raccontato il momento di serenità e il nuovo amore dopo i 17 anni trascorsi al fianco del conduttore di "Temptation Island". Nel salotto di Caterina Balivo, Pamela ha dichiarato: " Niente accade per caso, il destino non si sa, ma oggi sono felice ". Camassa ha aperto il suo cuore, iniziando una nuova relazione con l'imprenditore Stefano Russo. La showgirl, dopo essere stata paparazzata più volte in compagnia del businessman 46enne, ha confermato le voci che circolavano negli scorsi mesi. A pochi mesi dalla fine della lunghissima storia d'amore con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, ha deciso di aprirsi nel salotto di Caterina Balivo. Si chiama Stefano Russo, chi è il nuovo fidanzato di Pamela Camassa

