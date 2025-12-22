Ho scoperto di avere la dislessia dopo i 30 anni questo senso di inferiorità mi ha portato a una forte depressione E’ una ferita per cui soffro ancora oggi | parla Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli, volto iconico dell’Ispettore Coliandro e regista affermato, ha deciso di aprire le porte della sua vita privata per raccontare una realtà che coinvolge lui e i suoi due figli: la neurodivergenza. In un’intervista rilasciata a Leggo, l’artista napoletano ha analizzato il suo rapporto con la dislessia, non nascondendo le cicatrici emotive che questa condizione, se non riconosciuta, può lasciare nel tempo. Morelli, che ha debuttato nel 1999 con Carlo Vanzina per poi arrivare a dirigere successi come 7 ore per farti innamorare, ha compreso la propria natura solo in età adulta. “La dislessia è parte di me “, spiega a Leggo, sottolineando però come il vero ostacolo sia stato l’ambiente esterno: “Il problema è venuto fuori dalla società, dalla scuola che mi ha messo in un contesto difficile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

