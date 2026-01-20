Un paparazzo ha denunciato di essere stato aggredito da Tony Effe a Milano, davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla loro figlia. Secondo la denuncia, l'artista gli avrebbe rivolto minacce e colpito con un pugno. L'episodio è ora sotto esame delle autorità, mentre le circostanze e i dettagli sono oggetto di verifica.

Tony Effe torna al centro delle cronache per un episodio che sarebbe avvenuto a Milano e che è ora al vaglio delle autorità. Dopo precedenti episodi controversi, il trapper sarebbe stato coinvolto in un acceso confronto con un paparazzo in viale Elvezia, nella giornata di domenica 18 gennaio, intorno alle 14.30. A raccontare l’accaduto è lo stesso fotografo, che a Repubblica ha dichiarato: «Mi ha colpito con tre pugni al volto, lo denuncerò». La denuncia del fotografo Secondo il racconto fornito dal paparazzo, Tony Effe si trovava con la compagna Giulia De Lellis e la loro bambina mentre stavano entrando nel ristorante El Porteño Arena per il brunch. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Tony Effe mi ha preso a pugni davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva "ti ammazzo"»: la denuncia di un paparazzo

“Tony Effe mi diceva ‘ti ammazzo’ e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni”: l’accusa di un paparazzoUn episodio recente a Milano ha coinvolto Tony Effe, rapper noto nel panorama italiano.

