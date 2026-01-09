Alessandra Amoroso balla con la figlia Penelope in braccio Il video è dolcissimo

Il 9 settembre Alessandra Amoroso ha condiviso sui social la nascita di Penelope Maria, nata dall’amore con Valerio Pastore. Recentemente, è stato pubblicato un video che la mostra mentre balla con la figlia in braccio, un momento dolce e spontaneo che mette in evidenza il legame speciale tra madre e figlia. Un’immagine di serenità e affetto, che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Alessandra Amoroso su Instagram con la figlia Penelope: la foto è tenerissima - Dopo settimane lontana dal clamore dei riflettori, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con uno scatto dolcissimo su Instagram: tiene tra le braccia la sua piccola Penelope, mostrando tutta la ... dilei.it

La figlia di Alessandra Amoroso veste a tema natalizio: prime feste da mamma con Penny - Abitino tartan e tutina natalizia: Penny è pronta per il primo Natale tra le braccia di mamma Alessandra Amoroso, che ha condiviso alcuni scatti su Instagram ... fanpage.it

Alessandra Amoroso (@AlessandraAmorosoOfficial) - facebook.com facebook

Alessandra @AmorosoOF è presente nella Top 100 @FIMI_IT del 2025 sia tra gli Album più venduti dell’anno con “Io non sarei” alla posizione 50, che tra i Singoli più venduti dell’anno con “Serenata” alla posizione 32. x.com

