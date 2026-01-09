Alessandra Amoroso balla con la figlia Penelope in braccio Il video è dolcissimo
Il 9 settembre Alessandra Amoroso ha condiviso sui social la nascita di Penelope Maria, nata dall’amore con Valerio Pastore. Recentemente, è stato pubblicato un video che la mostra mentre balla con la figlia in braccio, un momento dolce e spontaneo che mette in evidenza il legame speciale tra madre e figlia. Un’immagine di serenità e affetto, che ha subito catturato l’attenzione dei fan.
Era lo scorso 9 settembre quando, via social, Alessandra Amoroso annunciava la nascita di Penelope Maria, la figlia avuta nata dall'amore tra la cantautrice salentina e il compagno Valerio Pastore. Oggi, sempre via social (ma stavolta nelle Instagram Stories), Amoroso ha pubblicato un tenerissimo. 🔗 Leggi su Today.it
Alessandra @AmorosoOF è presente nella Top 100 @FIMI_IT del 2025 sia tra gli Album più venduti dell’anno con “Io non sarei” alla posizione 50, che tra i Singoli più venduti dell’anno con “Serenata” alla posizione 32. x.com
