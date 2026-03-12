Classifica Tirreno-Adriatico 2026 quarta tappa | Pellizzari supera Del Toro ed è il nuovo leader!

Nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Mathieu Van der Poel ha vinto in volata a Martinsicuro, ottenendo il secondo successo in quattro giorni. Giulio Pellizzari ha conquistato la leadership della classifica generale, superando Del Toro. La corsa ha visto anche la vittoria di Van der Poel e il cambio al vertice della classifica di tappa.

Mathieu Van der Poel si è imposto in volata sul traguardo di Martinsicuro centrando il secondo successo personale nel giro di quattro giorni, mentre Giulio Pellizzari diventa il nuovo leader della Tirreno-Adriatico 2026. Decisivi per il sorpasso ai danni di Isaac del Toro i 6 secondi di abbuono guadagnati dall'azzurro della Red Bull-BORA-hansgrohe con la piazza d'onore nella frazione odierna. Adesso Pellizzari indossa la maglia blu con un vantaggio di soli 2? sul messicano dell'UAE Team Emirates quando mancano ancora tre tappe al termine della Corsa dei Due Mari, mentre il podio virtuale è completato in terza piazza dallo sloveno Primoz Roglic a 21? dal giovane compagno di squadra marchigiano.