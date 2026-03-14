Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins a un passo dalla Sfera di Cristallo

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 mostra la leader che si avvicina alla conquista della Sfera di Cristallo. La competizione è partita venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, e le atlete continuano a confrontarsi nelle varie tappe stagionali. La stagione si sta delineando con le posizioni più alte che si consolidano, mentre alcune atlete emergono tra le protagoniste.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. DIGGINS Jessie USA 2075. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins a un passo dalla Sfera di Cristallo Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -219Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in... Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -223Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in... Una selezione di notizie su Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia 4ª, Pirovano risale; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino. Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a Courchevel:?u001f@Whf?? [?dE??c.w (^???u001d ?,???v?u0006u0018? [-Vu0001u0013L???b?t& ??u0014??ik????|Pu0007??u001a?u0017q???? ?hL?&+b??=??eX??~u0011?Rl???j&?F???26??? ?u0001?u0015?m?Zu001e??u001f??u0011?%*?? ... sport.sky.it Camille Rast ha chiuso la prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Are al comando della classifica con 11/100 di vantaggio su Julia Scheib; Sofia Goggia, ottava, prima azzurra in classifica, la valdostana Sophie Mathiou non si è qualificata per la sec - facebook.com facebook Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com