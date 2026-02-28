La stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile è iniziata venerdì 28 novembre a Ruka, con la classifica generale che vede Diggins al primo posto e Ilar a 219 punti di distanza. La competizione prosegue con diverse atlete che si contendono la leadership e punti importanti in vista delle prossime tappe stagionali. La stagione si svilupperà attraverso una serie di gare in vari Paesi europei e non solo.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. Atletica, Iapichino vince agli Assoluti. Fortunato record del mondo, Succo da favola, Simonelli da rivedere Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica dopo l’antipasto. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -219

