Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins leader Ilar a -223

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2025-2026 vede Jessica Diggins al comando, con Ilar a -223 punti. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti, con un calendario di 27 gare individuali e il Tour de Ski in Italia.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

