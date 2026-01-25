Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot in fuga Vittozzi e Wierer in top10

La stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo femminile di biathlon è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia. La classifica generale si baserà su 21 gare distribuite in nove tappe. Attualmente, Jeanmonnot guida la classifica, mentre Vittozzi e Wierer si trovano nelle prime dieci posizioni. La competizione prosegue con l’obiettivo di consolidare le posizioni e ottenere il miglior risultato possibile.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot in fuga, Vittozzi e Wierer in top10 Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot va in fuga, Vittozzi e Wierer in top10La Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Östersund, Svezia. Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot in testa, Wierer 7a e Vittozzi 9aLa classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Jeanmonnot al primo posto, con Wierer in settima posizione e Vittozzi in nona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ANCORA WIERER, Secondo podio consecutivo. Vince LOU JEANMONNOT | HIGHLIGHTS Argomenti discussi: La classifica generale maschile: Odermatt inarrivabile, Franzoni nono; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino in quarta piazza; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE. Mathieu van der Poel vince la Coppa del Mondo 8 anni dopo l'ultima volta col successo di Hoogerheide. È record di vittorie: 51, sorpasso a Sven NysCOPPA DEL MONDO - 12 successi in stagione, di cui 8 in Coppa. Mathieu van der Poel, dopo l'hurrà di Hoogerheide, porta a casa anche la classifica generale che ... eurosport.it LIVE HOOGERHEIDE! Van der Poel a caccia della classifica generale di Coppa del Mondo: diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeCOPPA DEL MONDO - Ultima tappa di Coppa che è anche l'ultimo test in vista del Mondiale di Hulst di settimana prossima. Mathieu van der Poel deve solo arrivare ... eurosport.it GIACOMEL SHOW Sarà che la leadership della classifica generale maschile di Coppa del Mondo ti dà una spinta in più… Ma che ultima frazione ha fatto Tommy nella staffetta mista di Nove Mesto “Ero nella posizione di attaccare e ci sono riuscito, tu - facebook.com facebook Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.