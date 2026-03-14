Giovedì 12 marzo, l’atrio Scamozziano della Biblioteca Angelo Mai a Bergamo ha ospitato l’inaugurazione di una mostra dedicata a Clara Maffei, evidenziando il suo ruolo nel promuovere iniziative culturali in Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi visitatori interessati a conoscere meglio la figura e il contributo della Maffei nel panorama culturale nazionale.

Già nella serata di giovedì 12 marzo, l’atrio Scamozziano della Biblioteca Angelo Mai a Bergamo ha accolto l’inaugurazione di una mostra dedicata alla vita e all’impatto culturale di Clara Maffei. L’iniziativa, promossa da un comitato specifico e sostenuta dalle istituzioni locali, mette in luce il ruolo centrale di questa nobile bergamasca nel tessuto del Risorgimento italiano. La contessa non fu solo una figura di cronaca, ma un vero e proprio motore intellettuale i cui salotti divennero punti di incontro sognava un’Italia unita. L’esposizione attuale si concentra sui suoi primi anni di formazione, mentre altri appuntamenti futuri porteranno la narrazione a Milano, fino al 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clara Maffei: il salotto che ha unito l’Italia

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