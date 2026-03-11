Risorgimento al femminile | esposizioni e appuntamenti per celebrare Clara Maffei

A Milano e Bergamo si svolgono esposizioni e eventi dedicati a Clara Maffei, figura importante del Risorgimento italiano e attiva nel panorama culturale e politico dell’Ottocento. Le mostre documentarie approfondiscono la sua vita e il suo ruolo in quel periodo storico, offrendo un’occasione per conoscere meglio questa protagonista femminile del Risorgimento attraverso materiali e fotografie.

Bergamo. Milano e Bergamo celebrano la figura di Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano, con due mostre documentarie e un programma di appuntamenti dedicati alla vita della contessa. L’iniziativa è promossa dal Comitato Clara Maffei in collaborazione con importanti istituzioni culturali delle due città. Il progetto espositivo coinvolge il Museo del Risorgimento e Casa Manzoni a Milano, insieme alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e al Cimitero Monumentale di Milano. Le mostre presentano una significativa selezione di materiali storici e artistici: quadri, lettere autografe, oggetti di arte applicata, libri, suppellettili e mobili appartenuti alla contessa e ai suoi amici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

