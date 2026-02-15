Clamoroso Pallacanestro Trieste | esonerato Gonzalez panchina a Taccetti

La Pallacanestro Trieste ha deciso di esonerare Israel Gonzalez, a causa di risultati deludenti nelle ultime partite e di un rapporto interno complicato. La decisione arriva improvvisamente, lasciando i tifosi e i giocatori sorpresi. La società ha scelto di affidare temporaneamente la panchina a Taccetti, sperando di invertire la rotta. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

Il coach dei biancorossi esonerato dopo la larghissima vittoria contro Napoli. Paga l'enorme distanza in spogliatoio tra lui e il gruppo Nel momento meno aspettato. Il comunicato ufficiale racconta molto poco delle precise motivazioni alla base dell'esonero del coach della Pallacanestro Trieste, Israel Gonzalez. A leggere la nota della società, inviata poco prima delle 13 di oggi 15 febbraio, le ragioni sarebbero riconducibili all'incapacità della squadra di "stabilire quel carattere e quell'identità di gioco necessari per esprimere il proprio pieno potenziale, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative".