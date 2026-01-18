Ultim’ora esonero nel campionato italiano | scelto il nuovo allenatore

Nell’ambito del calcio italiano, si registra un nuovo esonero a causa dei recenti risultati deludenti. La decisione di cambiare allenatore riflette la volontà della società di invertire la rotta e migliorare le prestazioni della squadra. Questa situazione evidenzia come nel calcio professionistico gli esoneri siano spesso legati alle performance sul campo, e rappresentano un passaggio importante nel percorso di rinnovamento delle squadre.

Sta per saltare un’altra panchina eccellente in Italia: l’ennesimo ko stagionale ha convinto la società a cambiare di nuovo. 0-1 in casa contro la Juve Stabia e nona sconfitta per il Bari in campionato. Il club biancorosso è in crisi nera e, ovviamente, sotto la lente di ingrandimento è finito il tecnico Vincenzo Vivarini, che ha raccolto appena 4 punti in 8 partite dal suo arrivo in Puglia. Pallone Serie B – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) E ora il 60enne abruzzese è a un passo dall’ esonero: saranno decisive le prossime ore per conoscere il futuro della panchina del Bari. Vivarini-Bari, esonero in arrivo: scelto il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Quali sono stati gli esoneri più sbagliati alla Sampdoria Negli ultimi giorni la maggior parte della tifoseria blucerchiata ha invocato l'esonero del duo Gregucci & Foti. La società però sembra firme nel confermare la guida tecnica nonostante i risultati sul campo - facebook.com facebook