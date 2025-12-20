Indie Game Awards squalifica Clair Obscur | Expedition 33 per l’uso dell’IA e gli toglie il GOTY

Gli Indie Game Awards 2025 hanno annunciato la squalifica di Clair Obscur: Expedition 33, rimuovendogli il titolo di Gioco dell’Anno. La decisione è stata presa a causa dell’utilizzo di intelligenza artificiale nel processo di sviluppo, considerato non conforme alle regole della manifestazione. La notizia rappresenta un importante precedente nel panorama dei giochi indipendenti e delle competizioni di settore.

Colpo di scena agli Indie Game Awards 2025. A pochi giorni dalla cerimonia, gli organizzatori hanno deciso di squalificare Clair Obscur: Expedition 33, togliendogli i premi appena assegnati. Il motivo è l’utilizzo di intelligenza artificiale generativa, in contrasto con il regolamento della manifestazione. Una scelta drastica, arrivata a evento già registrato e andato in onda, riaccendendo di conseguenza il dibattito sull’uso dell’IA nello sviluppo dei videogiochi indie. Gli Indie Game Awards, organizzati da Six One Indie, si sono tenuti il 18 dicembre e avevano inizialmente premiato Clair Obscur: Expedition 33 come Game of the Year e Miglior Debut Game, consacrando il titolo di Sandfall Interactive come uno dei grandi protagonisti dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

