Clair Obscur | Expedition 33 è il GOTY degli Indie Game Awards 2025 ecco tutti i vincitori

Gli Indie Game Awards 2025 hanno emesso il loro verdetto e incoronato Clair Obscur: Expedition 33 come Game of the Year. Il titolo di Sandfall Interactive continua così a collezionare riconoscimenti, consolidando una striscia di successi che lo ha reso uno dei casi più discussi dell’anno. L’annuncio è arrivato al termine di un evento molto seguito dalla scena indipendente, che ha celebrato la creatività e la varietà del panorama indie contemporaneo. A guidare la serata sono stati nomi di spicco come Lena Raine, compositrice di Celeste, Chandana Ekanayake di Outerloop e il musicista Chipzel. Il riconoscimento a Clair Obscur: Expedition 33 non è privo di polemiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

