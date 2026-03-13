L' inchiesta sulla cittadinanze vendute ai brasiliani | no dal riesame all' arresto del sindaco Gaglio

Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della Procura e confermato l’assenza di arresto per il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, coinvolto in un'inchiesta sulle cittadinanze italiane che, secondo l’accusa, sarebbero state acquistate da cittadini brasiliani dietro pagamento. La decisione segue l’indagine che ha portato a diverse perquisizioni e a un fascicolo aperto contro altre persone coinvolte.

Il tribunale del riesame ha rigettato il ricorso della Procura e confermato il no all’arresto per il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, indagato nell’inchiesta sulle cittadinanze italiane che, secondo l’accusa, sarebbero state “vendute” a brasiliani in cambio di denaro. Il collegio ha ritenuto infondate le richieste di misura cautelare avanzate dal procuratore Giovanni Di Leo. Gaglio, difeso dall’avvocato Domenico Ingrao, resta quindi libero. "Tangenti per la cittadinanza italiana": chiesto l'arresto di un sindaco, un avvocato e diversi funzionari comunali dell'Agrigentino Le insistenze sul sindaco di Comitini (ignaro) e la busta... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Chiusa l’inchiesta sulle cittadinanze “vendute” ai brasilianiUn’indagine della Procura di Agrigento ha portato alla conclusione delle indagini su un presunto sistema di corruzione e falso finalizzato al... Leggi anche: Chiusa l'inchiesta sulle cittadinanze "vendute" ai brasiliani: in 22 rischiano il processo